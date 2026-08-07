Полицията в Смолян предупреждава за измамни реклами в интернет и социалните мрежи, в които се предлагат „чудодейни“ лечебни продукти от името на несъществуващи лечители от родопски села. При схемата се използват реални населени места, за да изглеждат историите достоверни и да спечелят доверието на потенциалните жертви.

През последните дни в кметството на Широка лъка са получени няколко обаждания от хора, които търсели контакт с човек, рекламиран онлайн като местен лечител. Според публикациите той предлагал мехлем срещу болки в ставите. Направената проверка обаче показала, че такъв човек не съществува.

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Подобен случай е регистриран и през юни тази година в Момчиловци. Тогава кметът на селото сигнализирал полицията, след като множество граждани започнали да търсят друг несъществуващ „лечител“.

От ОДМВР - Смолян обясняват, че измамните публикации се появяват в различни варианти. Имената и самоличностите на представяните за лечители хора се сменят, но към историите се добавят реални родопски села. До момента в подобни реклами са използвани Момчиловци, Широка лъка, Стойките и Гела.

По случая вече е започнала проверка в Районното управление в Смолян. Информацията е предадена и на компетентните структури, занимаващи се с противодействие на киберпрестъпността.

31 случая на онлайн измами от началото на годината

Фалшивите лечители са само една от схемите, с които се сблъсква полицията в региона. През 2025 г. в област Смолян са регистрирани 50 сигнала за измами чрез интернет и електронни комуникации, а от началото на 2026 г. случаите вече са 31.

Сред най-разпространените методи са подвеждащи онлайн реклами, фалшиви обяви за продажба на стоки и услуги и фишинг съобщения, чрез които престъпниците се опитват да получат лични и банкови данни. Полицията отчита и измами с инвестиции в акции, криптовалути и други финансови инструменти.

При инвестиционните схеми често се създават професионално изглеждащи сайтове, профили и мобилни приложения. На потенциалните жертви се обещават бързи и високи печалби, за да бъдат убедени да вложат пари. След превеждането на по-големи суми контактът с измамниците обикновено прекъсва, а средствата се оказват невъзстановими.

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Как да разпознаем потенциалната измама

От полицията призовават хората да бъдат особено подозрителни към реклами, обещаващи „чудодейно“ лечение, гарантиран резултат или необичайно висока и бърза печалба. Преди покупка или плащане трябва да бъдат проверени както сайтът, така и самоличността и надеждността на човека или фирмата зад предложението.

Особено внимание е необходимо, когато в рекламата се използват имената на известни личности, лекари или реални населени места като средство за създаване на доверие. Гражданите не трябва да предоставят номера на банкови карти, кодове за сигурност, пароли и друга чувствителна информация през линкове, получени по имейл, съобщения или социални мрежи.

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При покупки от непознати продавачи полицията препоръчва да не се правят авансови плащания, преди да бъде проверена тяхната надеждност. От ОДМВР - Смолян подчертават, че измамниците непрекъснато променят подходите си. Затова проверката на информацията и подаването на своевременен сигнал при съмнение могат не само да предотвратят конкретна измама, но и да предпазят други потенциални жертви.

Редактор: Цветина Петкова