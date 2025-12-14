Снимка: iStock
Нова схема за измама в интернет пространството замеси Бачковския манастир. Измамниците използват името на Светата обител, за да подмамят хора, страдащи от диабет. Проверка на NOVA установи, че фалшивата обява вече е свалена и изтрита от интернет пространството. До този момент са подмамени около 30 души, които отишли в манастира, за да потърсят изцеление.
Йеромонах Паисий лично се запознал с обявата, но от манастира не са подавали молба в полицията, а и не знаят кой е извършителят.
„Някои недоброжелателни хора решили да замесят името на Бачковския манастир и разпространили фалшива новина, че тук се подвизава монах с името Николай, който извършва чудеса и изцелява болни. Монах или игумен с това име не е имало в манастира от повече от 100 години насам. Ние не препоръчваме на хора как да се лекуват – ние се грижим за духовното им състояние, за здравословното си има лекари”, подчерта йеромонах Паисий.
