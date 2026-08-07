Столичният инспекторат започва да използва боди камери при проверки на строителни обекти в София. Мярката е част от нов модел за контрол, който трябва да направи работата на инспекторите по-прозрачна и да улесни установяването на нарушения.

Камерите вече са предоставени на екипите на терен и ще записват целия ход на проверките. Целта е действията на инспекторите да могат да бъдат проследявани, а записите да служат като допълнителна гаранция както за служителите, така и за проверяваните лица.

Паралелно с това през последния месец е въведена и нова единна методология за контрол на строителните площадки. Тя обхваща превантивните, текущите и последващите проверки и предвижда обектите да бъдат подбирани и според риска от нарушения.

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При инспекциите ще се следи дали строителните площадки разполагат с необходимите документи, дали са обезопасени, както и дали улиците и тротоарите около тях се поддържат чисти. Контролът ще обхваща и мерките срещу прах и шум, измиването на ходовата част на строителната техника, обезопасяването на товарите и правилното извозване на строителни отпадъци и земни маси.

Предвижда се използването на еднакви контролни листове при всички проверки, както и по-тясна координация между Столичния инспекторат, районните администрации и останалите институции с правомощия по строителния контрол.

Новите мерки идват след засилената контролна дейност през първата половина на 2026 г. За шест месеца инспекторите са извършили 3291 проверки на строителни обекти и са съставили 1119 акта за административни нарушения.

От началото на юли досега са направени още 522 проверки, при които са издадени 137 акта.

Сред най-често установяваните проблеми са замърсяване на улиците от строителна техника, разпиляване на земни маси и материали, превозване на необезопасени товари и липса на необходимата документация за извозване на отпадъци.

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Инспекторите проверяват още за липса на плътна строителна ограда и информационни табели, неправомерно използване на общински терени и извършване на шумни строително-монтажни дейности извън разрешените часове.

Контролът ще продължи и през почивните дни, като дежурни екипи ще реагират на сигнали за шум, замърсяване и други нарушения около строителните площадки.

От Столичния инспекторат посочват, че боди камерите, единните правила и контролът според риска са част от мерките на общината за ограничаване на запрашаването и подобряване на качеството на въздуха в столицата.

Редактор: Цветина Петкова