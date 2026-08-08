Столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода на гражданите и гостите на София и през почивните дни заради очакваните високи температури, съобщиха от общинската администрация във Facebook.

В събота и неделя пунктът пред Националния дворец на културата, при пилоните, ще работи след 12:00 часа.

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От Общината посочват, че в понеделник инициативата ще продължи по досегашния график - след 12:00 часа до изчерпване на наличните количества. Вода ще се раздава пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при метростанция „Сердика“ и при пилоните на Националния дворец на културата.

Столичната община призовава гражданите да избягват продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да обръщат специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

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На територията на София функционират 170 обществени чешми, припомнят още от Общината. При установяване на неработеща чешма гражданите могат да подадат сигнал чрез платформата на Столичната община.

Редактор: Ивета Костадинова