71% от работещите по света са изложени на прекомерна горещина - това показват данните на Международна организация на труда, които отчитат около 22 млн. трудови злополуки годишно. В дните с екстремни горещини работодателите са длъжни да осигурят безопасни условия на труд на служителите си.

Данните на Инспекцията по труда показват, че голяма част от трудовите злополуки, завършващи с фатален край, са вследствие на инфаркти и инсулти, а риска от тях нараства заради екстремните горещини. Какви мерки трябва да предприемат работодателите в горещините и как да защитят служителите си?

Жълт код за горещини в 22 области

Работодателят трябва да има разписани правила за действие при оранжев и червен код за температурите. При такива условия той трябва да промени работното време, така че между 12:00 и 16:00 ч., когато е най-топло, хората да не бъдат на работа, особено когато работят на открити пространства. Това обясни в ефира на „Твоят ден” Стефка Танчева, която е част от Българска асоциация за управление на хора.

„Когато работят в офис или на закрито място, е необходимо да има климатизирани помещения с температура между 18 и 25 градуса, като се допуска надвишаване с 3 до 5 градуса в зависимост от тежестта на труда, който се извършва. Работниците трябва да имат достъп до питейна вода, както и до помещения с щори и слънцезащита, така че хората да се чувстват добре и да няма риск от инфаркт и инсулт”, добави тя.

Танчева посочи, че най-рисковата група са хората, които работят на открито - не само на строежи, но и на полето, както и в затворени пространства с високи температури, като заводи, леярни, кухни и пекарни. „Тези места, в които постоянно се отделя топлина, са сред най-рисковите. Там трябва да се предприемат мерки за осигуряване на достъп до долекарска помощ”, каза тя.

Защо температурата в междублоковите пространства често е по-висока от отчетената

Тя обърна внимание, че ако служителите забележат причина или риск за своя живот, те имат право да откажат да извършват трудова дейност в този момент, като уведомят своя пряк ръководител, като това не води до дисциплинарна отговорност.

При работодателите най-честите нарушения са липсата на климатизирано помещение или на работеща техника за климатизиране, липсата на достъп до питейна вода за всички в екипа, както и липсата на достъп за работещите на открито до сенчести или климатизирани места, където могат да почиват. Сред нарушенията е и липсата на график, който да променя работното време за тези хора.

На санкция подлежат служителите, които не ползват работното облекло, осигурено от работодателя. Танчева допълни, че за лицата под 18 години също има много рестрикции. Една от тях е, че при температури над 30 градуса навън те нямат право да работят.

„Важно е да се обърнем към Инспекцията по труда, когато не намираме разбиране от своя работодател и пречките за нашето здраве не бъдат отстранени. Тогава можем да подадем сигнал”, каза още тя.

Опасно горещо време: Раздават безплатна вода по улиците в София

Междувременно Столичната община започва раздаване на безплатна минерална вода. Вода ще се раздава на три пункта - пред СУ, при метростанция „Сердика“ и при пилоните на НДК - до изчерпване на количествата. Апелът е хората да избягват престоя на открито в най-горещите часове и да обръщат специално внимание на децата, възрастните и хората с хронични заболявания.