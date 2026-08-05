Жълт код за горещо време е обявен в сряда в 22 области на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. В тези райони се очакват максимални температури, надвишаващи 35 градуса.

Градусите доближават 40: Жълт код за опасни горещини в голяма част от България във вторник

Според прогнозата на синоптиците денят ще бъде предимно слънчев, а следобед в низините – горещ. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, предимно - над планинските райони, където на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната ще се движат между 33 и 38 градуса.

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Редактор: Мария Барабашка