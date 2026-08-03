Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на България за вторник, 4 август. Засегнатите области са Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Това сочи прогнозата на НИМХ.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средното.

Предупреждения за опасни горещини в следващите дни

През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините - горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25°.

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Редактор: Цветина Петкова