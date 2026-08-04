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Спортни новини (06.08.2026 - късна)
Лекарите съветват да пием много течности и да избягваме слънцето следобед
Заради високите температури в дните до четвъртък, в най-топлите интервали от деня между 13:00 и 21:00 часа, пътните полицаи ще спират движението на тежкотоварни автомобили по магистралите. Синоптиците прогнозират градусите да достигнат до 38, а на някои места да се усещат и над 40.
Междувременно в столицата доброволци помагат на хората да се справят с жегата, като раздаването на вода пред НДК ще продължи до 13:00 часа.
БЧК раздава безплатна вода на две места в София
Прогнозите на синоптиците предвиждат температурите да достигнат до 38 градуса. В най-горещите традиционно места в Северозападна и Югозападна България обаче те често достигат и надхвърлят 40. В тази връзка лекарите припомнят, че трябва да се пият поне два-три литра вода на ден.
Медиците съветват също хората да не носят тъмни дрехи в диапазоните между 2 и 4 часа следобед. Ако бъдат усетени притесняващи симптоми като гадене и главоболие, задължително трябва да се потърси лекар. Само водата, а не напитките с кофеин или алкохол, са подходящи за тези най-горещи дни.
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