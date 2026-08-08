Снимка: Стопкадър, NOVA
-
Спортни новини (11.08.2026 - следобедна)
-
Възможно ли е да бъдат премахнати от социалните мрежи кадрите от убийството в Пловдив
-
Спортни новини (11.08.2026 - обедна)
-
Нощният живот в Слънчев бряг: Колко струва забавлението и достъпно ли е то за туристите
-
Демерджиев: Ще използвам всяко средство на държавата за борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия
-
Даряваш кръв - получаваш карта за фитнес и безплатни занимания по народни танци
-
„Беше силно и продължително“: Българка с разказ за мощното земетресение в Колумбия
По случая е извършена проверка, а поведението на водача е определено като недопустимо
Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok зад волана. На кадри, заснети от пътници в автобуса, се вижда как водачът скролва на телефона си и гледа видеоклипове в социалната мрежа, докато шофира. В определен момент той управлява волана с лакти, докато продължава да използва телефона си.
В социалните мрежи се появиха коментари, че шофьорът не е реагирал, след като му е била направена забележка за поведението.
Видео: Мария Барабашка, NOVA
Шофьор на автобус свали момче със СОП заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата
По информация на NOVA по случая е извършена проверка, а поведението на водача е определено като недопустимо.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни