Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok зад волана. На кадри, заснети от пътници в автобуса, се вижда как водачът скролва на телефона си и гледа видеоклипове в социалната мрежа, докато шофира. В определен момент той управлява волана с лакти, докато продължава да използва телефона си.

В социалните мрежи се появиха коментари, че шофьорът не е реагирал, след като му е била направена забележка за поведението.

Видео: Мария Барабашка, NOVA

Шофьор на автобус свали момче със СОП заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата

По информация на NOVA по случая е извършена проверка, а поведението на водача е определено като недопустимо.

Редактор: Ивета Костадинова