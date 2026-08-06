17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията силно уплашено и обезводнено, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Случаят е от 4 август. Момчето потърсило помощ в социалните служби в Долна Митрополия, след което се качило на автобус към село Горна Митрополия. Тъй като картата му за пътуване била изтекла, а то не разполагало с пари, шофьдорът го свалил от превозното средство.

След като останало само край пътя, 17-годишното момче тръгнало пеша в жегата. Баща му подал сигнал в полицията, след като изгубил връзка със сина си и не знаел къде се намира. Той разбрал, че момчето е свалено от негова позната, която станала свидетел на случващото се.

Веднага била организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включили два екипа с общо 10 полицаи, които започнали обход на района. В акцията взела участие и кметицата на Горна Митрополия Атанаска Василева. Търсенето било затруднено от пресечения терен, както и от наличието на множество реки и язовири, представляващи допълнителен риск за дезориентираното дете. Юлиян Пасов, началник на РПУ- Долна Митрополия, посочи, че температурите са били около 38 градуса.

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След повече от два часа издирване момчето било открито край пътя за село Староселци. На място веднага били повикани медицински екипи, които го прегледали и му оказали помощ. Бащата Юри Михайлов изказал благодарност към полицаите за бързата реакция и професионализма, благодарение на които синът му бил открит невредим. Той споделил, че момчето е извървяло около 15 километра пеша без храна и вода.

Бащата Юри разказа за NOVA, че момчето е разказало, че свалено от шофьора на превозното средство, въпреки че трима пътуващи са предложили да платят билета.

Шофрьорът на автобуса Георги Тодоров обясни, че картата е била изтекла, момчето не е имало пари и е слязло.

От полицията посочват, че действията на водача, свалил непълнолетното лице от автобуса, са неправомерни. По случая е започнала проверка. Органите на реда уточняват, че при липса на редовен превозен документ законът предвижда санкция или закупуване на билет, но не и оставяне на непълнолетен или човек в безпомощно състояние край пътя, особено при опасни метеорологични условия.

От фирмата превозвач изпратиха позиция до NOVA по случая. „Детето се е качило на спрял автобус в центъра на Долна Митрополия. Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града. Шофьорът просто си е свършил работата напълно законосъобразно. Не е изоставено край пътя, както е описан случая от МВР и настояваме за коректно представяне на фактите. В автобуса е имало и други пътници и всичко това може да бъде проверено”, твърди изпълнителният директор на „Дари Комерс” Цветомир Кръстев.