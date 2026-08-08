Голям пожар гори край село Висока могила, община Бобошево. Ситуацията е тревожна за съседното село Сопово, защото огънят се разпространява в посока югоизток, накъде е то. Екипите на пожарната са съсредоточени около селото, където с верижна техника ще бъдат направени просеки, така че да се пресекат пламъците.

Към момента няма върхово горене, което донякъде облекчава ситуацията. Но въпреки това ситуацията е тежка за огнеборците заради високите температури и резките пориви на вятъра.

„Пожарът е засегнал две къщи, но тръгна нагоре по Балкана и обхвана цялото пространство около село Висока могила в посока село Сопово“, съобщи по-рано кметът на община Бобошево Стефан Тачев. На място има екипи на пожарната, доброволци на Община Бобошево и екипи от София, но периметърът е голям, каза още кметът.

Около обяд, по всяка вероятност след късо съединение, покривът на необитаема къща в една от махалите на село Висока могила се е запалила. Огънят бързо се пренася към гробищния парк, а оттам вятърът започва да усложнява ситуацията. След няколко часа пламъците вече са в дъбовата гора.

Пожар гори на изхода на Асеновград, запалили са се сухи треви и лозя

Два хеликоптера „Кугър“ от 24-а авиобаза „Крумово“ пък се включиха в гасенето на пожара край асеновградските села Казаново и Мулдава. Там са 12 екипа на пожарната, доброволци от Асеновград и Пловдив, както и ловци. Горят земеделски ниви, лозя и дървета, част от гробищния парк и незаконно сметище с гуми. Няма опасност огънят да обхване постройки или къщи.