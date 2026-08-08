Снимка: Стопкадър, NOVA
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Данните показват понижение с 5 см при водомерен пост Русе
Нивото на река Дунав в целия български участък продължава да спада. Данните от днес показват понижение с 5 см при Русе. Отчетеното ниво на реката вече е под 109 см, обстановката остава усложнена.
Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
Ниското ниво на Дунав заплашва АЕЦ-овете в Европа
По информация на дирекция „Речен надзор“ самоходния кораб, който вчера сутринта имаше затруднения да премине в района на остров Белене, предвид наложените ограничения в газенето там, е преминал участъка по-късно през вчерашния ден. Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
Хидроложката обстановка остава усложнена.
ВСИЧКО ЗА ПРЕСЪХВАНЕТО НА ДУНАВ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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