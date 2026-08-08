Нивото на река Дунав в целия български участък продължава да спада. Данните от днес показват понижение с 5 см при Русе. Отчетеното ниво на реката вече е под 109 см, обстановката остава усложнена.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Ниското ниво на Дунав заплашва АЕЦ-овете в Европа

По информация на дирекция „Речен надзор“ самоходния кораб, който вчера сутринта имаше затруднения да премине в района на остров Белене, предвид наложените ограничения в газенето там, е преминал участъка по-късно през вчерашния ден. Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

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Редактор: Ивета Костадинова