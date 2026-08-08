Първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, съобщиха от Министерството на отбраната във връзка с падналия тази сутрин дрон в района на Кардам.

От МО заявяват, че „този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“.

Дрон е нахлул в българското въздушно пространство

Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, се казва още в съобщението на военното министерство.

Продължават процесуално-следствените действия в района на ГКПП „Кардам“, съобщиха от МВР. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая.

Депутати настояват за установяване на произхода на дрона и целта на навлизането му

Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.

На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

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Редактор: Цвета Лазаркова