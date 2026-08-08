Снимка: БГНЕС
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Според анализа се касае за дрон-примамка „Майя“
Първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, съобщиха от Министерството на отбраната във връзка с падналия тази сутрин дрон в района на Кардам.
От МО заявяват, че „този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“.
Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, се казва още в съобщението на военното министерство.
Продължават процесуално-следствените действия в района на ГКПП „Кардам“, съобщиха от МВР. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая.
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Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.
На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цвета Лазаркова
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