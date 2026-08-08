Тази сутрин в 8:10 ч. дрон е нахлул в българското въздушно пространство. Той е бил взривен в българска територия на сто метра от границата с Румъния. Това обяви министър-председателят Румен Радев в изявление пред медиите след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет днес.

По данни на граничните служители, които са били в района, се е чул силен взрив с черен дим, а летателният апарат е паднал в слънчогледова нива. Работи се по установяване на типа на дрона. По думите на премиера дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим.

"В 8:10 тази сутрин имахме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре от българската граница, от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод", каза Радев.

"Шум от този дрон е регистриран от Гранична полиция в Румъния, след което е чут силен взрив от граничнополицейския наряд в Генерал Тошево, който е в този район. Веднага е идентифицирано мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди на Гранична полиция, Националната полиция и Министерството на отбраната, които установяват типа на дрона. Районът е отцепен. Няма поражения по хора, сграден фонд и инфраструктура", каза още Радев.

Депутати настояват за установяване на произхода на дрона и целта на навлизането му

В румънското въздушно пространство не е засечен неидентифициран дрон, нито в нашето въздушно пространство, обяви премиерът. Няма информация и от Комбинирания център за въздушни операции, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа.

По думите на министър-председателя са взети необходимите мерки. "Прави се всичко възможно да се установи типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от типа „Шахед“ от Военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този район", каза още Радев.

"Продължаваме да следим обстановката и да засилваме наблюдението. След този инцидент ще бъдат базирани сили и средства на Гранична полиция за засичане и борба с дронове - от границата с Турция към границата с Румъния", добави още той.

Премиерът увери, че са взети мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на България. "Следващата седмица ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях, Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България съответно ще постави въпроса с инцидента с този дрон, взривен в българска територия на сто метра от границата с Румъния", добави още Радев.

Премиерът Румен Радев свика извънреден Съвет по сигурността към Министерския съвет. На заседанието по закон присъстват ключови министри на вътрешните, външните работи, на отбраната и на финансите, както и началникът на отбраната, ДАНС, ДАР, ДАТО.

Първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

От МО заявяват, че „този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“.

Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, се казва още в съобщението на военното министерство.

Продължават процесуално-следствените действия в района на ГКПП „Кардам“, съобщиха от МВР. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая.

Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.

На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

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Редактор: Ивета Костадинова