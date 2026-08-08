Снимка: Община Асеновград
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Засегнатата площ е над 6000 декара
Пожар горя на изхода на Асеновград в посока село Козаново. Към момента огънят е овладян и няма опасност за населените места, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Пловдив.
Огънят се е разпрострял на площ от над 6000 декара, засегнати са две самостоятелни постройки, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Димитър Петков.
От РДПБЗН - Пловдив уточниха, че в овладяването на пожара се се включили общо 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари, екипи на Държавното горско стопанство (ДГС) Асеновград, Пловдив и Първомай с три високопроходими автомобила и 10 служители, както и 8 екипа 26 доброволци от различни формирования.
В гасенето се включиха и два хеликоптера на 24-та авиобаза Крумово, а в гасителните действия участваха и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк - Асеновград. Местни земеделски производители помогнаха с трактори за заораване на терена и изграждане на линии за ограничаване разпространението на огъня.
Снимка: Община Асеновград
Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение и недопускане на възобновяване на отделни огнища.
Сигналът за пожара е получен малко след 11:00 часа, като огънят обхвана зоната зад новия гробищен парк на изхода на Асеновград.
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Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев беше на мястото на пожара, за да следи ситуацията и да подпомага координационните процеси. Заради задимяването околовръстният път беше затворен за движение в двете посоки.
Новите гробища на Асеновград горят, като около тях вече всичко е изпепелено, съобщи „24 часа“. В гасенето участват и два военни хеликоптера. Хората са силно притеснени и се опасяват пламъците да не стигнат до жилищни сгради. В самия Асеновград се вижда черен дим.
Снимка: Община Асеновград
В петък пожар обхвана лесонепригодни площи и стари изоставени лозя между Първомай и село Брягово. Общо 11 екипа на пожарната се бориха с пламъците, които вече са локализирани.Редактор: Цвета Лазаркова
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