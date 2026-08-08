Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре цените трябва да бъдат само в евро. Временната мярка целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците.

Съгласно Закона дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. Ден преди да отпадне двойното етикетиране правителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя така наречена справедлива стойност на продуктите.

Тя ще се прилага за търговци на дребно при хранителни и нехранителни стоки, като се взимат предвид продуктите с най-голямо значение в ежедневното потребление.

Заложени са критерии за качество, ценови сегмент и мерни единици, за да е ясно, че се сравняват идентични продукти от ниския ценови сегмент.

Предлага се още да има така наречения „котвен продукт” - за всяка категория търговецът определя конкретен артикул, който служи като база за сравнение.

След като двойното етикетиране отпадне, управляващите признават, че има риск от необосновано вдигане на цените. Но до края на септември трябва да заработят дигиталните платформи, които ще показват ежедневните цени на хранителните продукти, както и ще проследяват ценообразуването. Ще се въведе и справедливата цена.

Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите, каква е производствената цена на храните, през какви ръце минават, къде се трупа голямата надценка, разпределя ли се правилно, включително и към потребителя. Това заяви е ефира на „Събуди се” народният представител от ПГ на „Прогресивна България” Тодор Джиков.

„Не бих си позволил да излъжа потребителите, че няма да има некоректни търговци, които, използвайки това, че ще има само една цена, няма да доведат до нови увеличения. Но в крайна сметка правомощията, които чрез промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията дадохме на тези институции, са именно за борба в тази посока. Много скоро ще заработи и системата за проследимост при храните”, добави Джиков.

Край на етикетите в лева: Търговците уверяват, че преминаването само към евро няма да вдигне цените

Депутатът посочи, че това е дигитална платформа за проследимост, която би трябвало да заработи до края на септември. Той коментира още, че справедливата цена ще е показателна цена, която реално ще отчита една нормална икономическа надценка, съответстваща на стойността на конкретния продукт.

„Има доказани и оправдани надценки при различните типове хранителни продукти. Те са разделени в три потока. Първо, това са пакетираните храни. Второ, това са насипните храни, които са месни и млечни, на щанд със служител, който ни обслужва. Трето - това са същите храни, само че вече пакетирани”, посочи той.

„Икономически обоснованите надценки при тези продукти стигат в рамките до максимум 30-35%, като сложим и процентите за общите производствени разходи и разходите по дистрибуцията. В рамките на поскъпването от производствената цена до крайната цена на щанда не би трябвало да е повече от 50% в различните продуктови категории. Всички знаем в момента, че наблюдаваме надценки от порядъка на 100-120%, което не е икономически оправдано. Това е чист обир на потребителите”, каза още Джиков.

Направените до момента анализи сочели, че по-голямата част от икономически необоснованите надценки се концентрират при големите търговски вериги като крайни продавачи.

„Справедливата стойност на храните е нещо, което обещахме още по време на предизборната кампания и както виждате го спазваме. Надяваме се тази стойност, която ще се изчислява за продуктите, да подейства като една дисциплинираща мярка спрямо търговските вериги за така усещаното от всички ни необосновано вдигане на цените”, коментира министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

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