Снимка: iStock
-
„Справедлива цена”: Ще спре ли новият механизъм поскъпване или само ще го регистрира
-
Да купуваме българското: Как новата инициатива на властта ще промени пазара на храните
-
Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета
-
Свива ли се пазарът на труда?
-
Етикетите в евро, левът окончателно отива в историята
-
Колко уязвима е Европа от конфликта в Близкия изток
-
Променя ли се пазарът на труда
По думите на Николай Вълканов нито един обект не може да си позволи изкуствено поскъпване
След 8 август отпада изискването за двойно обозначаване на стоките, което на практика слага край на задължителното присъствие на лева върху етикетите в магазините. „Преминаването изцяло към евро по никакъв начин няма да бъде причина за вдигане на цените и спекула, защото пазарът е конкурентен“, увери Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в „Интервюто в Новините на NOVA”.
По думите му причината търговците да не могат да си позволят спекула е, че санкционните режими по Закона за защита на потребителите остават в сила за още една година напред.
От 9 август приключва двойното етикетиране - какво се променя за потребителите
„Никой търговец не може да си позволи просто да махне левовата равностойност и произволно да увеличи цената в евро“, обясни Вълканов.
Експертът напомни, че пазарът на дребно у нас е изключително конкурентен. Търговските вериги непрекъснато се борят за привличане и задържане на клиенти, което е естествен пазарен механизъм срещу спекулата.
„Редица стоки от първа необходимост, особено хранителните, постоянно се предлагат на атрактивни, промоционални цени. Независими експерименти и наблюдения през последната година показаха, че цените на основните продукти практически не са променени“, допълни директорът на Сдружението за модерна търговия.
Като основни фактори за евентуално поскъпване в бъдеще Вълканов посочи постоянно растящата цена на труда, нестабилността на пазарите на горива и електроенергия, както и очакваното увеличение на осигурителната тежест.
Според експерта истинското притеснение за бизнеса в момента не е смяната на етикетите, а дългият срок, в който държавата изисква стриктно мониториране на цените. „Удължаването на този период с още една година означава повече административна тежест, непрекъснати обяснения пред институциите и допълнителни разходи за цялата верига на доставки – от производителя до крайния търговец“, обобщи Николай Вълканов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни