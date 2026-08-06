След 8 август отпада изискването за двойно обозначаване на стоките, което на практика слага край на задължителното присъствие на лева върху етикетите в магазините. „Преминаването изцяло към евро по никакъв начин няма да бъде причина за вдигане на цените и спекула, защото пазарът е конкурентен“, увери Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите му причината търговците да не могат да си позволят спекула е, че санкционните режими по Закона за защита на потребителите остават в сила за още една година напред.

От 9 август приключва двойното етикетиране - какво се променя за потребителите

„Никой търговец не може да си позволи просто да махне левовата равностойност и произволно да увеличи цената в евро“, обясни Вълканов.

Експертът напомни, че пазарът на дребно у нас е изключително конкурентен. Търговските вериги непрекъснато се борят за привличане и задържане на клиенти, което е естествен пазарен механизъм срещу спекулата.

„Редица стоки от първа необходимост, особено хранителните, постоянно се предлагат на атрактивни, промоционални цени. Независими експерименти и наблюдения през последната година показаха, че цените на основните продукти практически не са променени“, допълни директорът на Сдружението за модерна търговия.

Като основни фактори за евентуално поскъпване в бъдеще Вълканов посочи постоянно растящата цена на труда, нестабилността на пазарите на горива и електроенергия, както и очакваното увеличение на осигурителната тежест.

Според експерта истинското притеснение за бизнеса в момента не е смяната на етикетите, а дългият срок, в който държавата изисква стриктно мониториране на цените. „Удължаването на този период с още една година означава повече административна тежест, непрекъснати обяснения пред институциите и допълнителни разходи за цялата верига на доставки – от производителя до крайния търговец“, обобщи Николай Вълканов.

Целия разговор гледайте във видеото.



Редактор: Мария Барабашка