Дронът, нарушил въздушното ни пространство, е паднал в землището на село Йовково, община Генерал Тошево. Той се е разбил в нива със слънчоглед, разположена на около 100 метра от границата ни с Румъния.

Местният овчар Сухадин е сред първите, които чуват дрона рано тази сутрин. "Когато гръмна, се чу силно:"Бууум", разказва овчарят Сухадин.

Дрон се взриви на българска територия



На място веднага пристигат екипи на "Гранична полиция" и местната власт. "Безпилотният летателен апарат е паднал на около 100-120 метра в посока на запад от пункта. На около 50-60 метра във вътрешността на българска територия. Все още не е уточнен какъв е видът му. Представлява черен безпилотен летателен апарат", заяви Руслан Томов, областен управител на Добрич.

Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

Именно заради зачестилите инциденти с дронове България е променила отбранителната си стратегия. "Преди 31 юли охраната на въздушното ни пространство се осъществяваше по стандартния начин с МиГ 29 и зенитно-ракетни системи. След 9:00 ч. на 31 юли, в отговор на събитията в Румъния и инцидентите с дронове, свалени от румънските военновъздушни сили, увеличихме наблюденията и защитата на въздушното пространство,чрез разполагане на допълнителни сили и средства", обясни военният министър Димитър Стоянов.



Притеснението на местните жители обаче все още остава сериозно. "В крайна сметка това е неприятна ситуация, която засяга жителите и на околните села. Притесненията у местното население мисля, че са основателни", подчерта Георги Николов, кмет на с. Кардам.