-
Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"
-
Броят на жертвите на труса в Колумбия достигна 169, над 600 са ранени
-
Продължава разследването за причините за взрива във военния завод "ЕМКО"
-
Заседнал танкер причини мащабен нефтен разлив край Оман, властите опитват да ограничат щетите
-
Няма данни за външна намеса при взрива в „ЕМКО“, сред версиите е запалване на барутен заряд
-
„ЕМКО” изключва взривът в завода да е плод на човешка грешка
-
Продължава борбата с пожара край Бобошево
Летателният апарат се разбил в нива със слънчоглед на около 100 метра от границата ни с Румъния
Дронът, нарушил въздушното ни пространство, е паднал в землището на село Йовково, община Генерал Тошево. Той се е разбил в нива със слънчоглед, разположена на около 100 метра от границата ни с Румъния.
Местният овчар Сухадин е сред първите, които чуват дрона рано тази сутрин. "Когато гръмна, се чу силно:"Бууум", разказва овчарят Сухадин.
Дрон се взриви на българска територия
На място веднага пристигат екипи на "Гранична полиция" и местната власт. "Безпилотният летателен апарат е паднал на около 100-120 метра в посока на запад от пункта. На около 50-60 метра във вътрешността на българска територия. Все още не е уточнен какъв е видът му. Представлява черен безпилотен летателен апарат", заяви Руслан Томов, областен управител на Добрич.
Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен
Именно заради зачестилите инциденти с дронове България е променила отбранителната си стратегия. "Преди 31 юли охраната на въздушното ни пространство се осъществяваше по стандартния начин с МиГ 29 и зенитно-ракетни системи. След 9:00 ч. на 31 юли, в отговор на събитията в Румъния и инцидентите с дронове, свалени от румънските военновъздушни сили, увеличихме наблюденията и защитата на въздушното пространство,чрез разполагане на допълнителни сили и средства", обясни военният министър Димитър Стоянов.
Притеснението на местните жители обаче все още остава сериозно. "В крайна сметка това е неприятна ситуация, която засяга жителите и на околните села. Притесненията у местното население мисля, че са основателни", подчерта Георги Николов, кмет на с. Кардам.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни