След лятната ваканция на Народното събрание политическият живот у нас ще навлезе в изключително динамичен период, белязан от подготовката за президентските избори, спорове относно бюджета и външнополитически противопоставяния. Около тази теза се обединиха студентите по политология Божидар Гечев, Ирина Шекерова и Михаела Пеева в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Пеева именно есента ще даде началото на същинската предизборна надпревара. „Най-вероятно след лятната ваканция на депутатите ще навлезем в бурни политически времена, в центъра на които ще бъдат предизборните кампании на кандидатите за президенти и партиите, които са ги издигнали, външнополитически противоречия и спречкванията около бюджета“, заяви тя.

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По думите на Божидар Гечев едно от най-сериозните предизвикателства пред управляващите остава липсата на ясна комуникация с обществото. „Има една неяснота, която трябва да бъде изчистена, защото правителството не дефинира дори своите приоритети в ясна конкретика“, посочи той.

Ирина Шекерова отбеляза, че за разлика от предишни години, когато теми като Шенген и членството в еврозоната са обединявали политическите сили, днес липсва подобна национална кауза и допълни, че лавирането между темите от едни и същи хора може впоследствие да урони авторитета им.

По отношение на президентската надпревара Михаела Пеева определи държавния глава Илияна Йотова като един от най-сериозните потенциални претенденти на предстоящия вот. „Тя е конвенционален кандидат, защото има предимството, че вече заема президентския пост. Ако кандидатурата от опозицията не бъде добре подкрепена от всички нейни членове или бъде оповестена твърде късно, може би Йотова ще спечели от това, че ще има по-стабилна кандидатура“, каза тя.

„В политическия дебат в България оста ляво-дясно не е основна теза, но сега се очаква единно обединение вдясно, което да служи като оправдание на партии, които имат различни идеи и вътрешни спорове“, заяви Гечев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов