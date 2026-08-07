Днес празнува писателят Стефан Цанев. Един от най-ярките гласове на съвременната българска литература отбелязва своя 90-годишен юбилей.

Стефан Цанев е автор на над 30 пиеси и на стихове за деца. Издава 4-томната историческа сага „Български хроники: поема“. Цанев често е определян като най-яркият изразител на протестното мислене. Неговото творчество повече от шест десетилетия провокира, спори с историята и защитава свободата на словото.

Българският драматург, поет и писател е роден на 7 август 1936 г. в русенското село Червена вода. Завършил е Журналистика в Софийския университет. Работил е като драматург в театър „София“, Сатиричния, Военния и Пловдивския театри.

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Президентът Илияна Йотова поздрави Стефан Цанев по повод 90-годинишнината му.

"Словото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето, в което живеем, и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта", заяви държавният глава в поздравителен адрес.

Редактор: Цветина Петкова