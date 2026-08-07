На база на това, което се случи на изборите през април, сега не се забелязва сериозна динамика в електоралните нагласи на обществото. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл болкан” по повод последното изследване на агенцията. По думите му причините за това може да са много – летният сезон, това, че обществото дава известно време на правителството да се ориентира, да види неговите възможности.

„Имаме открояващ се водач като „Прогресивна България“, след него са ГЕРБ на второ място, „Продължаваме промяната“ са трети. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се разглеждат отделно, защото те най-вероятно ще се явят отделно на избори, те се държат като различни политически формации, различни парламентарни групи са в Народното събрание, по бюджета гласуваха по различен начин”, обърна внимание Петков. По думите му сондажът включва абсолютно всички политически партии, но някои от тях събират твърде малка процентна подкрепа.

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Социологът каза още, че изследването показва доста критично мислене на обществото към поведението на правителството във външната политика. „33,5% декларират, че правителството въобще не успява да балансира между външните ангажименти и вътрешните интереси, и това е доста сериозен процент. Силно притеснително е, че има 15% колебаещи се – такива, които не знаят каква е външната ни политика, което е сериозен проблем. Всеки пети човек от обществото не е наясно с външната политика на страната и това е неприятен симптом. Правителството трябва да работи доста сериозно в тази насока и да се опита да промени тази тенденция, защото външната ни политика е важна и понякога съдбоносна за нашата държава”, коментира Петков.

Социологът каза още, че според изследването на „Галъп“ има повишаване на доверието към парламента и това е хубав симптом, защото НС е най-важната институция в България. Правителството все още е с положителен рейтинг, като причините за това са, че скоро беше съставено, както и рейтингът на Румен Радев, който се припокрива с правителството. „В момента имаме положителна нагласа към правителството, повишаващо се доверие към парламента и наистина категорично доверие към президентството като институция”, обобщи Петко Петков.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова