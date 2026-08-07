Жена загина, след като беше блъсната от бързия влак София - Варна в района на жп гарата в павликенското село Бутово. Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин, съобщиха от полицията.

По първоначална информация жената се е движела по съседен железопътен коловоз и вероятно не е чула приближаващия влак. Машинистът е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателен.

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На място се извършват проверки за изясняване на причините и обстоятелствата около трагичния инцидент. По случая е образувано досъдебно производство.

Влакът остава спрян на мястото на произшествието. Към момента няма официална информация от БДЖ за начина и времето, в което ще бъде организирано превозването на пътниците.

Редактор: Иван Иванов