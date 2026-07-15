Снимка: Благой Бекриев, NOVA / Видео: Благой Бекриев, NOVA
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Към момента няма опасност за жилищните сгради, намиращи се в близост до пожара
Голям пожар избухна на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Огънят е обхванал 500 декара сухи треви и изоставени лозови масиви. Заради силното задимяване и рязко намалената видимост движението по пътя е временно спряно и в двете посоки, научи NOVA.
Близо четири часа вече продължава битката с мащабния пожар. Това съобщават от пресцентъра на пожарната в Пловдив. Сигналът е получен около 11:00 часа. На място работят шест екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив, които се опитват да овладеят пламъците.
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По информация на местната власт към момента няма опасност за жилищните сгради, намиращи се в близост до пожара.
Заради задимяването полицията регулира движението и отклонява автомобилите по околовръстния път на Асеновград.
Снимка: Благой Бекриев, NOVA
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