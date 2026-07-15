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Ресорните институции с мерки за войната по пътищата
Темата с пътната безопасност - на дневен ред днес в Министерския съвет. След поредица от смъртни инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени.
На среща между Министерството на транспорта и съобщенията, МВР, както и Министерството на регионалното развитие са взети няколко основни решения. Като да бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Националното ТОЛ управление, АПИ и други структури.
МРРБ съобщи, че тол системата ще се използва за превенция на катастрофите, а не само за санкции
Също - предвижда се информацията от ТОЛ камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други.
Създаването на така наречения "Национален план за пътна безопасност" е възложено от премиера Румен Радев, като заложеният от него срок е до края на август.Редактор: Ивета Костадинова
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