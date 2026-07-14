Повдигнаха обвинение на мъжа, който причини верижна катастрофа в центъра на София, на ул. „Ген. Гурко”, в понеделник. Установено е, че концентрацията на алкохол в кръвта е 3,59 промила. На място е направен тест за наркотици, който е дал отрицателен резултат.

Мъжът е задържан за срок от 72 часа. Престъплението, което е извършил, е определено като леко, но случаят е посочен като изключителен, тъй като катастрофата е станала през светлата част на денонощието – 18.20 ч. в центъра на столицата. Произшествието се случи пред пешеходна пътека, същата, на която 14-годишният Филип беше блъснат от кола и загуби живота си през 2023 г.

Снимка: "Моята новина"

От прокуратурата обясниха как се е случил инцидентът. Автомобил е спрял пред пешеходната пътека, за да преминат хората. В момента, в който те тръгват, колата е ударена отзад от друг автомобил. Втората кола пък е била ударена от трета - луксозен джип, управлявана от 28-годишен мъж. Въпросният шофьор е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои на краката си, повръщал е, съобщи прокурор Николай Стойков. Проверка на място с дрегер е показала 3,58 промила алкохол. Джипът, който е шофирал, е собственост на фирма. Мъжът е бил сам в него.

Предвиденото наказание за такъв тип пътнотранспортно произшествие е от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв.

Шофьорът на втората кола е получил удар във врата при катастрофата, следва да се установи какъв тип телесна повреда е понесъл той, посочиха от обвинението.

Снимки: "Моята новина"

Директорът на СДВР Николай Пелтеков обясни, че 28-годишният мъж не е бил задържан преди, но има предишни нарушения – съставен акт за причинено пътнотранспортно произшествие заради несъобразена скорост и съставен фиш за нередовни документи. Правоспособен шофьор е от няколко години.