Огромен пожар в бар в Банкок отне живота на най-малко 28 души. Над 20 души са ранени, като осем от тях са в критично състояние. Очевидци разказват, че пожарът е избухнал в близост до сцената на бара, разположен в популярен квартал на тайландската столица.

„Много от приятелите ми бяха тежко ранени, защото се намираха на сцената, а инструментите им пречеха да избягат. Приятелят ми, който пееше в този момент, разказа, че първо са усетили миризма на изгоряло, а малко след това са видели, че таванът е в пламъци”, споделя млада жена, очевидец на трагедията.

По думите ѝ част от посетителите са били ранени от падащи отломки, тъй като таванът вероятно е бил покрит със запалима пяна за шумоизолация. Спасяването на хората е било допълнително затруднено от факта, че в паниката си повечето са се насочили към основния вход. „Вратата не беше достатъчно широка, за да могат хората да се измъкнат бързо”, допълва жената.

Видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват обстановката в заведението след избухването на огъня, както и хората, които се опитват да избягат от стихията. Причината за инцидента все още се изяснява.

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Редактор: Мария Барабашка