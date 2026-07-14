Десет мъже пострадаха във вторник по време на осмото и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общият брой на ранените по време на тазгодишното издание достигна 57 души.

18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите осем души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара.

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Биковете изминаха трасето с дължина 848,6 метра от загражденията до градската арена за две минути и 25 секунди.

Всяка сутрин в продължение на осем дни стотици смелчаци, повечето облечени в традиционни бели дрехи с червени шалове около врата, тестваха смелостта си, като тичаха пред стадото бикове по тесните и криволичещи улици на средновековния град. Огромното мнозинство от участниците са мъже.

След сутрешното бягане животните почти неизбежно намират смъртта си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори.

Фестивалът Сан Фермин, добил световна известност благодарение на романа на Ърнест Хемингуей „И изгрява слънце“ от 1926 г., привлича посетители от цял свят.

Четирима участници в тазгодишните бягания бяха прободени от бикове, сред които и 30-годишен испанец, ранен в лицето. Петима от общо 57-те пострадали са чуждестранни граждани – двама британци, австралиец, американец и германец, който е бил прободен в лявата ръка.

Макар бяганията вече да приключиха, закриващата церемония на фестивала ще се състои в полунощ.

От началото на воденето на статистика през 1911 г. досега 16 души са загинали по време на бяганията с бикове. Последният смъртен случай е от 2009 г., когато бик пробожда 27-годишен испанец във врата, сърцето и белите дробове.

Редактор: Мария Барабашка