Модернизацията на българската армия е основен национален интерес, тъй като страната ни има доказан многократно сериозен дефицит именно в защитата на собствената си сигурност, това коментира дипломатът и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в ефира на NOVA NEWS.

По отношение на напрежението в Близкия изток, тя посочи, че сигналите от последните дни показват, че „примирието все още не е толкова близо, колкото би ни се искало”. По думите на Поптодорова меморандумът, за който е имало очакване да бъде предвестник на сериозни преговори, не е донесъл задължителна характеристика.

Цените на петрола достигнаха едномесечен връх

„Нищо в момента не изглежда да сработва и да сочи към някакво по-дълготрайно умиротворяване”, отбеляза Поптодорова. Тя припомни изявлението на Доналд Тръмп, че САЩ ще контролират Ормуз и че ще има 20% такса върху корабите. Иран обаче твърди същото, а начинът да си оспорват този контрол е „единствено по военен път, единствено чрез горещ сблъсък”.

Колкото до риска от нова енергийна криза, тя потвърди, че процесите веднага се отразяват на цените на петрола, тъй като „всичко това е един глобален енергиен пазар, от който всички сме част, така че тревогата е основателна и сериозна”. Дипломатът уточни, че дори САЩ, които се смятат за самодостатъчни по отношение на горивата, също са засегнати.

Според Поптодорова има четири държави – Русия, Иран, Северна Корея и Китай, „които по всякакъв начин оспорват водещата роля на Съединените щати” и „искат да видят детронирана Америка”. По думите на дипломата основното в тази ситуация е Европа да изгради равностоен компонент от трансатлантическата сигурност, като поеме конвенционалната част от отбраната, докато САЩ продължат със своята стратегическа роля.

Относно предстоящото обръщение на Доналд Тръмп, Поптодорова прогнозира, че то ще бъде съсредоточено върху обстановката около Иран и готовността да се защити американският интерес. Тя коментира и очакванията в някои политически среди: „И в Москва, а и за съжаление и в София, има някакво такова, да го нарека изчакване, някаква илюзия, че при следващите избори в Европа ще дойдат едни по-националистически партии на власт и тогава вече всичко ще се промени”. Според нея обаче това няма да се случи, тъй като става въпрос за западен манталитет, който възприема сигурността по сходен начин, независимо коя партия управлява.

Редактор: Мария Барабашка