Цените на петрола продължиха възходящото си движение във вторник и достигнаха най-високите си нива от четири седмици на фона на ново военно напрежение между САЩ и Иран и нарастващи опасения за корабоплаването през Ормузкия проток.

Фючърсите върху сорта „Брент“ тази сутрин поскъпнаха с 1,50 долара, или 1,8%, до 84,80 долара за барел. Американският лек суров петрол добави 1,70 долара, или 2,2%, и достигна 79,84 долара за барел.

Петролът поскъпна на фона на забавените доставки през Ормузкия проток

По-рано в сесията и двата основни сорта отчетоха ръст от над 2 долара за барел, преди частично да отстъпят. Само ден по-рано Брент скочи с 9,6% - най-силното му еднодневно поскъпване от май 2020 г.

Пазарът реагира на съобщенията за трета поредна нощ на американски удари по цели в Иран, както и на решението на Вашингтон да възстанови блокадата на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп предложи и въвеждането на 20-процентова такса за охрана на корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

Допълнително напрежение предизвика информацията, че три танкера са били поразени от ирански ракети в Ормузкия проток, в териториалните води на Оман. Два от корабите са собственост на компании от Обединените арабски емирства. При атаките е загинал един член на екипажа, а други осем души са били ранени.

"Брент" над 115 долара: Нов натиск върху пазарите заради кризата в Ормузкия проток

Данни от платформи за проследяване на морския трафик показват, че броят на танкерите, преминали през протока през последното денонощие, е спаднал до най-ниското си равнище от два месеца.

Петролът вече се търгува на най-високите си нива от 17 юни, когато Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта.

Редактор: Цветина Петкова