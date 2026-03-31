Цените на горивата продължиха да се вдигат в началото на днешната търговия в Азия. Цената на суровия петрол тип "Брент" е 115 долара за барел.



От Белия дом обявиха, че разговорите с Иран продължават и напредват добре. От администрацията добавиха, че това, което Техеран казва публично, се различава от това, което говори на американските официални представители в лични разговори. Междувременно говорител на иранския външен министър отново отрече да са се водили преговори с Щатите.

На фона на войната в Близкия изток: Цената на петрола отново се повиши рязко

На този фон комисия в иранския парламент одобри проектозакон за въвеждане на транзитни такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток. Той включва забрана за преминаване на американски и израелски плавателни съдове, както и забрана за други страни, налагащи санкции срещу Иран.

Редактор: Дарина Методиева