Цената на петрола отново се повиши рязко, а акциите на финансовите пазари отбелязаха сериозен спад на фона на ескалацията на войната между САЩ, Израел и Иран. В началото на днешната търговия на азиатските пазари суровият петрол тип Брент се повиши с над 3% до над 115 долара за барел, докато търгуваният в САЩ петрол достигна 103 долара.

В интервю за „Файненшъл Таймс“ вчера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че би могъл да „вземе петрола в Иран“ и обмисля да завземе експортния център на остров Харг. От борда на президентския самолет Тръмп обясни, че САЩ са постигнали смяна на режима в Иран, благодарение на въздушните удари. Той също така каза, че е вероятно Иран да сключи споразумение със САЩ.

„Днес проведохме много успешни преговори с Иран и получихме много от нещата, които те трябваше да ни предоставят още преди време. Всичко върви много добре. Днес унищожихме много, много цели. Беше голям ден. И преговаряме с тях пряко и непряко. Бих казал само, че се справяме изключително добре в тези преговори, но с Иран никога не се знае, защото първо преговаряме с тях, а после винаги трябва да ги взривяваме”, заяви Тръмп.

