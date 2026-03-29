Още два танкера, натоварени с пропан-бутан, които плават под индийски флаг, са преминали през Ормузкия проток. Очаква се да достигнат бреговете на Индия до няколко дни, съобщиха официални лица.

Двата танкера на компанията "Бергесен енд уърлд уайд шипинг груп" – "Тир" и "Елм", превозват 94 000 тона пропан-бутан, като това количество е достатъчно да покрие нуждите от газ за готвене на цяла Индия за около едно денонощие. Очаква се "Тир" да достигне до пристанището в Мумбай на 31 март, а "Елм" да акостира в Мангалор на 1 април.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници

Атаките на САЩ и Израел срещу Иран и предприетите от Техеран мащабни ответни действия на практика спряха корабоплаването през Ормузкия проток, откъдето минават около 20% от международните доставки на петрол и газ. Ислямската република обаче миналата седмица заяви, че кораби на "невраждебни страни" могат да преминават по този стратегически воден път след съгласуване с иранските власти.

Откакто войната започна на 28 февруари, вече четири танкера под индийски флаг са преминали през Ормузкия проток. Индия покрива чрез внос около 60% от нуждите си от газ за готвене, като 90% от пропан-бутана е внасят от Близкия изток. Общото потребление на пропан-бутан в Индия миналата година е възлизало на близо 33,15 млн. тона. По данни на властите в Делхи в района на Персийския залив в момента има 18 кораба, плаващи под индийски флаг.

Редактор: Станимира Шикова