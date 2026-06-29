Цените на петрола започнаха седмицата с умерено повишение на фона на подновеното напрежение между САЩ и Иран, което отново насочи вниманието на пазарите към сигурността на доставките през стратегическия Ормузки проток.

Към сутрешната търговия сортът „Брент" поскъпна до над 72 долара за барел, докато американският лек суров петрол достигна близо 70 долара за барел. Пазарните участници продължават внимателно да следят развитието на ситуацията в Персийския залив, където всяко прекъсване на доставките може да окаже сериозно влияние върху световния петролен баланс.

Цените на суровия петрол се стабилизираха закратко

Според анализатори инвеститорите засега залагат на постепенно възстановяване на петролните потоци в региона. В същото време обаче остават значителни рискове, тъй като забавяне на доставките или нова ескалация на конфликта биха могли бързо да изтласкат цените нагоре.

Миналата седмица петролът отчете сериозен спад, след като преминаването на танкери през Ормузкия проток временно се нормализира и достигна най-високите си нива от началото на кризата. Оптимизмът на пазара обаче беше разклатен от нови атаки срещу плавателни съдове в района, които доведоха до поредна размяна на удари между Вашингтон и Техеран.

Въпреки напрежението двете страни обявиха през уикенда готовност да прекратят последните военни действия в Персийския залив и да възобновят дипломатическите преговори, свързани със свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Петролът продължава да поевтинява

Междувременно саудитската компания Aramco възстанови товарните операции в терминала Рас Танура след продължително прекъсване. Производителите в региона постепенно увеличават добива и износа си, но експерти предупреждават, че възстановяването на нормалните доставки ще отнеме време заради натрупаните закъснения, повредите по инфраструктурата и смущенията в производството.

Редактор: Цветина Петкова