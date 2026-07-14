Столичната община и Софийската районна прокуратура предприемат стъпки за въвеждане на механизъм за ранно разпознаване на рискови случаи на имотни измами. Предвижда се при съмнения за злоупотреби общинските служители да извършват допълнителни проверки и при наличие на данни за престъпление да подават сигнал до прокуратурата. Решено е също да бъдат разработени контролен лист и унифициран образец на сигнал, които да улеснят работата на администрацията.

Заместник - районният прокурор при Софийската районна прокуратура Мирослава Чифчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов обсъдиха идеята да бъде създаден ясен ред за работа на районните администрации и звената на Столичната община при издаването на документи, използвани в подобни процедури.

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По време на срещата е отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотните измами, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти. Предложеният механизъм предвижда по-задълбочени проверки при случаи с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно плащане на стари данъчни задължения или действия чрез пълномощници и посредници.

Според предложението общинските служители ще проверяват наличните регистри и преписки, връзката между заявителя и имота, както и дали има други лица, заявили права върху него. Предвижда се в удостоверенията да бъде отбелязвана информация за известни или потенциално заинтересовани лица, за да разполагат нотариусите и компетентните органи с по-пълна информация при извършване на проверките.

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При наличие на конкретни данни или съмнения за измама, използване на неистински документи, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт ще се изпраща сигнал до прокуратурата. Участниците в срещата са решили да бъде изготвен контролен лист и образец на сигнал, които да подпомогнат общинските служители при документирането на съмнителни случаи. Според тях новият механизъм ще позволи рисковите случаи да бъдат установявани по-рано и ще подобри координацията между общината и прокуратурата в борбата с имотните измами.

Редактор: Ралица Атанасова