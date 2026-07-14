Мощната буря „Бави“, връхлетяла континентален Китай, принуди над 260 000 души да напуснат домовете си в североизточната провинция Ляонин, където причини сериозни наводнения. Според властите проливните дъждове се очаква да продължат и във вторник, като на места се прогнозират екстремни валежи.

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Всички учебни заведения са затворени, а транспортните услуги са сериозно нарушени в североизточните градове, включително Шънян и Цзилин. „Бави“, чиято площ е приблизително колкото тази на Франция, се формира в Тихия океан преди 13 дни. Структурата му е останала до голяма степен непокътната и в понеделник. Това го прави най-дълготрайния тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион тази година.

Китайски метеоролози посочват, че дългата му продължителност се дължи главно на необичайно добре запазеното му топло ядро, което е позволило на „Бави“ да съхрани голяма част от влагата си, докато се придвижва на север към Корейския полуостров. Очакват се интензивни валежи, тъй като „Бави“, който в момента е класифициран като тропическа буря, ще продължи да се забавя и постепенно ще освободи натрупаната влага.

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В Северна Корея лидерът Ким Чен Ун предупреди населението да бъде бдително, предаде Франс прес. Силни дъждове се изливат и над Южна Корея.

Редактор: Станимира Шикова