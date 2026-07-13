България не присъства на срещата на „Коалицията на желаещите“. Тя се провежда в Париж, като се събраха лидерите на 30 държави. Те обсъждат военния аспект на помощта за Украйна. Най-актуалният проблем е липсата на ракети за зенитните установки.

Пет държави от Европейския съюз, Норвегия и Великобритания обявиха на срещата, че ще създадат сдружение с Украйна. То би трябвало да произвежда нужните ракети. На срещата обсъждат още в какъв формат да се провеждат евентуални преговори с Москва.

Т.нар. „Коалиция на желаещите“ е създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство.

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Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за участие в събитията, организирани от „Коалицията на желаещите“, предаде „Укринформ“, като се позова на негов говорител.

Помолен да каже дали държавният глава е вече във френската столица, ръководителят на президентската служба за връзките с обществеността Дмитро Литвин потвърди пред репортери: „Да, пристигна“.

В рамките на визитата Зеленски се очаква да разговаря с френския си колега Еманюел Макрон и да участва в заседание на така наречената Антибалистична коалиция (коалиция от страни, които искат да помогнат за укрепване на украинската противоракетна отбрана). След това срещата на „Коалицията на желаещите“ ще се състои в Дома на инвалидите.

Съпредседатели на срещата ще бъдат Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц. „Укринформ“ по-рано съобщи, че френският лидер възнамерява да обяви по време на форума нови отбранителни инициативи и съвместни учения, като знак за поемането от Европа на още по-голяма отговорност за сигурността си.

Преди това днес Кремъл определи срещата в Париж като събиране на „коалиция на войнолюбци и страни, които не искат мир“ и добави, че Москва ще следи внимателно дискусиите там и резултатите от тях, предаде „Франс прес“.

„Това е коалиция на подстрекателите на войната. Група държави, които не искат мир, а продължението на войната. Те се утешават едни други с най-дълбоки заблуди за възможността за нанасяне на стратегическо поражение на нашата страна. Естествено, следим срещата им много внимателно. Това са държавите, които извършват враждебни действия срещу нас“, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Редактор: Мария Барабашка