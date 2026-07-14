Европейският съюз смекчи значително новия пакет от санкции срещу Русия, като от ограничителните списъци бяха извадени конкретни имена след настояване на различни държави. „Това не бих казал, че говори добре за българската държава”, коментира журналистът от Club Z Момчил Инджов в предаването „Здравей, България” по NOVA по повод искането на страната ни за изваждане на патриарх Кирил и Вагит Алекперов от документа.

Искането за изваждането на Вагит Алекперов може да има някакво обяснение, тъй като „Литаско”, собственик на „Лукойл Нефтохим Бургас”, плаши България с арбитраж, за който се твърди, че ще е около 3 милиарда, обясни Инджов.

ЕС извади патриарх Кирил и Вагит Алекперов от 21-вия пакет санкции срещу Русия?

В същото време журналистът определи настояването за изваждане на патриарх Кирил от списъка като твърде смущаващо. „В православието няма папа, тоест всяка църква си е сама за себе си”, припомни той разликата със структурата на Ватикана. Според него руската православна църква на практика е срасната с държавата и православието се използва като един от инструментите за противопоставяне на Запада. Той уточни, че позицията на България не бива да се сравнява с тази на Италия, тъй като италианското противопоставяне на санкции срещу патриарх Кирил е под влиянието на Ватикана.

По думите на Инджов се бърза трескаво да бъде приет този документ до сряда сутринта, тъй като тогава изтича срокът на замразяването на ценовия таван на руския петрол, който в момента е 44 долара и 10 цента. „Ако не бъде подновено това замразяване, ценовият таван ще скочи”, предупреди Момчил Инджов. Той допълни, че причината за това повишение е кризата в Близкия изток и конфликтът около Иран, а вдигането на цената на руския петрол ще донесе допълнителни печалби на Русия. Това е най-важното нещо, заради което се бърза, като е възможно да бъдат направени и още някои компромиси, стана ясно от думите му.

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Редактор: Мария Барабашка