България затвърждава позицията си като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз, показват последните данни за сравнителните ценови равнища. Страната е с най-ниски общи потребителски цени в ЕС, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. Според експерти обаче зад общата статистика стоят различни тенденции, които дават повод за различни оценки на реалната картина.

„Това е реалистична новина - реално отразява ситуацията спрямо нашите туристически конкуренти“, заяви в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров. По думите му България несправедливо се представя като скъпа и с лошо качество на услугите. Според него цените това лято са се повишили с около 10-15%, но подобен процес се наблюдава и в други европейски държави.

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Димитров коментира и недостига на кадри в бранша, като подчерта, че възнагражденията не са толкова ниски, колкото често се твърди. „Има обекти, които достигат около 100 евро дневен надник, а към това се добавят и бакшишите. Гърците получават с 15–20% по-ниска работна заплата от нашата средна за сектора“, заяви Димитров.

Икономистът Георги Вулджев обаче даде различен прочит на данните. „Детайлите се размиват, когато гледаме такива агрегирани данни“, каза той и отбеляза, че при отделни групи стоки и услуги България вече се доближава до средните европейски цени. По думите му официалната статистика показва, че в хотелиерството и ресторантьорството печалбите растат много по-бързо от разходите за труд. Вулджев призна, че има добри примери в туристическия бранш, но подчерта, че цялостната картина е, че в този сектор заплащането остава ниско в сравнение с други конкурентни държави.

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Редактор: Ралица Атанасова