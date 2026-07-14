Съединените щати нанесоха за трета поредна нощ удари срещу цели в Иран. В понеделник американският президент Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и обяви, че въвежда такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването.

"Ние унищожаваме целия им нападателен потенциал. И контролираме пролива. Възстановяваме блокадата. Това е блокада само за Иран. С други думи всеки, който прави бизнес с Иран, няма да може да мине. Всички останали ще могат да преминават през него. Така че това е много строга блокада, и вероятно беше дори по-ефективна от нанасянето на удари срещу тях. Но мисля, че комбинацията от двете е това, което наистина дава резултат. Искам да ми бъдат възстановени разходите, защото пазим една много богата част от света. Харчим пари. И затова решихме, че ще ни бъдат възстановени разходите за опазването", заяви американският президент Доналд Тръмп.

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Междувременно, иранската Революционна гвардия потвърди, че е ударила два супертанкера в Ормузкия проток. Обединените арабски емирства обвиниха Иран в „нагла“ атака срещу двата им кораба, при която загина един човек, а осем бяха ранени.



Техеран разкритикува САЩ, че подстрекават кораби да използват нелегален маршрут и че сътрудничеството с „врага агресор“ ще доведе до щети, забавяне на отварянето на протока и глобална енергийна криза. Американската блокада на иранските пристанища влиза в сила довечера, в 20 ч. по Гринуич.

Редактор: Станимира Шикова