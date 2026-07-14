Очевидци успяха да извършат граждански арест и да спрат шофьор с 3,16 промила алкохол след пътен инцидент на едно от най-натоварените кръстовища в Бургас. „През цялото време твърдеше, че не е употребил алкохол, но приема силни хапчета”, каза в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA Димитър Иванов - човекът, който успял да спре опасния водач.

Инцидентът се е случил в петък следобед в района на кръстовището до КАТ. Според разказа на Иванов нарушителят се е движел зад него, говорел по телефона, навлязъл в лентата за насрещно движение и прескочил бордюр.

Извършиха граждански арест на пиян шофьор в Бургас

При създалата се ситуация Димитър опитал инстинктивно да избегне удар, като преместил автомобила си. „Веднага скочих от колата, извадих му ключовете. Лъхна ми на алкохол и разбрах за какво става въпрос”, разказва очевидецът.

След като подканил мъжа да излезе от автомобила, Иванов му предложил цигара и вода. Шофьорът разказал, че е на силни хапчета, тъй като имало смъртен случай в семейството му. Малко по-късно на мястото, едновременно с полицията, пристигнала и съпругата на нарушителя, която започнала да го защитава.

Въпреки реалната опасност от фатален инцидент, реакцията на останалите участници в движението била изненадваща. Вместо да предложат съдействие, преминаващите шофьори от започнали да се заяждат. „През цялото време ми свиркаха и ми казваха да се дръпна от пътя, защото преча”, споделя с разочарование Иванов за липсата на реакция и помощ от страна на другите хора.

Полицейските екипи се отзовали бързо на сигнала. След направения тест с дрегер, органите на реда са показали резултата на очевидеца, за да бъде свидетел на установеното нарушение. Тъй като количеството от 3,16 промила алкохол се класифицира като престъпна дейност, очаква се да стане ясно дали срещу водача ще се води досъдебно производство, или ще бъде изправен пред съда.

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