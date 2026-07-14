„Преди всичко искам да благодаря на президента Макрон за поканата да отбележим националния празник на Франция - един истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация. Участието на българските гвардейци в този парад вече се превръща в традиция. Те имат своето неотменимо място там като знак за изключително добрите отношения между България и Франция в много области, в които нашите страни работят успешно заедно“. Това заяви премиерът Румен Радев от Париж, където присъства на военния парад и официалната вечеря по повод Деня на Бастилията по покана на президента Еманюел Макрон.

Румен Радев се срещна с президента на Франция и с премиера на Белгия

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но смятам, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние не предоставяме такава помощ, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото продължаване с военни средства, а в силна дипломатическа инициатива, която да сложи възможно най-скоро край на ескалацията“, подчерта Радев.

На въпрос заинтересована ли е страната ни от създадената преди ден от Украйна и девет европейски държави коалиция за защита срещу руски балистични ракети премиерът беше категоричен, че всички решения, които засягат нашата колективна сигурност, се вземат в друг формат и на друго място. "Предложения и идеи сме виждали много, но решенията се вземат в друг формат. България участва активно във всички тези формати - там, където се вземат решенията. Тези въпроси се решават в рамките на Европейския съюз и НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие“, категоричен бе той.

Френският президент към Румен Радев: Работим за по-суверенна и единна Европа

По отношение на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия министър-председателят подчерта, че България е настоявала за изваждането на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. "Искам да кажа много ясно, че България открито заяви своите резерви по отношение на тези физически лица и своята категорична готовност да не подкрепи целия пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че това се случи. За първи път България открито заявява своя национален интерес. За първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една държава да защитава националния си интерес в колективен формат. Европейският съюз е силен тогава, когато държавите членки са силни, а те могат да бъдат силни, само когато отстояват своя интерес. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своя глас за една по-силна Европа, изградена от по-силни държави членки“, изтъкна Радев.

Според него държавите членки все по-често пречупват санкциите през своя национален интерес. "Когато обсъждаме 21-ви пакет санкции, трябва да си зададем въпроса защо стигаме дотук и какво се случва с предишните 20 пакета? Явно те не постигат целта си. Санкциите трябва да бъдат структурирани така, че преди всичко да не вредят на държавите, които ги налагат“, подчерта премиерът.

Румен Радев ще присъства на военния парад във Франция

Видео: БГНЕС

По отношение на процедурата по свръхдефицит, която ЕК започна срещу София и бюджетът, който предстои да бъде обсъден от депутатите утре в пленарна зала, Радев заяви: „Как да преразгледаме дефицита, след като той ни беше оставен от предишните управления и е много висок? Правим всичко възможно и сме изчерпали всички резерви, за да го намалим до една приемлива норма, която все пак остава над 3%. Нашата амбиция е в бюджета за 2027 г. той да бъде намален още. А що се отнася до процедурата за свръхдефицит - това е стандартна практика. Прилагана е спрямо много държави от ЕС и в момента немалко страни са в подобна процедура. Но не приемам критики и акъл от партии, които доведоха страната ни до финансова катастрофа“.

Радев се закани, че правителството ще разкрие цялата информация относно полетите на Делян Пеевски, както и кой и как ги е плащал. "Това означава, че в България няма никакво съобразяване, не е имало никакво съобразяване с тези санкции, не е имало никакъв опит те да се провеждат в действия. Най-малкото да не нанасят имиджови щети на България", заяви премиерът.