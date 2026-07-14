Съдия Георги Ушев излезе с публична позиция след интервюта в "Здравей, България". Последното по тема "Подслушано правосъдие" беше с министъра на правосъдието Николай Найденов миналата седмица.

Ушев категорично отрича да е участвал в нерегламентирано подслушване на магистрати или да е злоупотребявал с информация, събрана чрез специални разузнавателни средства.

"В периода 2018-2022 година съм разрешавал експлоатацията на специални разузнавателни средства по отношение на магистрати в качеството ми на председател на Апелативния специализиран наказателен съд. Тази ми дейност съм извършвал изключително отговорно, като тя е била подложена на регулярни проверки от компетентните институции - Националното бюро за контрол на СРС и Комисията за СРС към Народното събрание, и никога не са били установявани нарушения в нея", посочва в позицията Ушев.

И допълва: "Подчертавам, че съдията, който упражнява контрол върху прилагането на специални разузнавателни средства, няма никакви правомощия по последваща преценка за повдигане на обвинения на лицата и внасяне на обвинителни актове в съда. При това положение той няма как да търпи упрек за липсата на повдигнати обвинения срещу тях".

Съдията посочва още: "Още по-немислимо е съдията, който изпълнява закона, разрешавайки прилагането на специални разузнавателни средства при предоставяне на данни за корупция от компетентен орган, да бъде причисляван към наличието на компроматни банки или да се твърди участието му в изнудване на когото и да било с подобна информация. Категорично отричам да съм злоупотребявал по какъвто и да е начин с такава чувствителна информация".

И заключава: "Що се отнася до въпросите, свързани с мерките за неотклонение, в разглеждането на които съм участвал като член на различни съдебни състави, произнасянето на съда по тези дела е било винаги публично и основано на закона".

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Кой е съдия Георги Ушев

Георги Ушев е бившият административен ръководител на двете специализирани съдилища. Именно той е съдията, оправдал на първа инстанция Мартин Божанов - Нотариуса още през 2006 г. за кражба на дело от Върховния касационен съд (ВКС). Според неофициална, но публична и публикувана информация свидетел е разказал пред Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в МВР, че Мартин Божанов е разполагал с компромати срещу високопоставения магистрат. Това е посочено в разработката на ГДБОП, изпратена в края на 2022 г. на Софийската градска прокуратура (СГП).

Това е съдията, който единствен е разписвал разрешенията за подслушване на магистрати от 2018 г. до закриването на Специализирания съд през 2022 г.

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Справка показва, че вероятността един магистрат да бъде подслушван или следен е над 1500 пъти по-висока, отколкото за средностатистическия български гражданин. Ушев е човекът, поискал дисциплинарно наказание и за съдия Владислава Цариградска заради интервютата и изявленията ѝ в медиите, включително в студиото на "Здравей, България".

Това е човекът, за когото са изречени думите „бръмчеше на разпределение“ и „яко лапа кинти, а срещу него има разработки в ГДБОП и ДАНС“. Това се казва в изтекъл разговор между Петьо Еврото и съдия Петър Сантиров.

Това е и съдията, на когото по признанието на Яне Янев пред Ивайла Бакалова му е наредено от Иван Гешев с думите „до дупка“, когато се обсъжда въпросът дали да бъде държан в ареста Веселин Денков, съпругът на Бакалова.

Явор Златанов от казуса „Осемте джуджета“, чието семейно злато беше разграбено като плячка, казва, че "острието на Петьо Еврото е съдия Георги Ушев“. „Той съсипа и моя живот, и живота на много хора, защото той правеше това, което му беше заповядано от Пепи Еврото. Трябва да се разгледат неговите решения за това, че всичките хора, които са били държани без причина от него, когато е трябвало да изберат между живота си, от една страна, и парите и бизнеса си, от друга, са пускани, когато се предават на Пепи Еврото. Той тогава ни освобождаваше", заяви Златанов.

Редактор: Станимира Шикова