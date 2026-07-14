„Конфликтът на интереси има три задължителни предпоставки - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице“. Това обясни в „Здравей, България” директорът на Дирекция "Конфликт на интереси" в Сметната палата Лиляна Младенова, коментирайки четирите окончателно установени случая на конфликт на интереси. Решенията са влезли в сила през юни, след като са били потвърдени от Върховния административен съд.

По думите ѝ случаят с изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова е „класически пример за конфликт на интереси“. Според установеното през 2024 г. тя е сключила договор за ползването на Зала 2 на НДК с дружество, в което нейният син е изпълнителен директор и акционер, а самата тя също притежава дялово участие. „Налице е свързаност на база роднински отношения. Частният интерес възниква както за свързаното лице - в случая сина, така и за самата нея, тъй като тя също е акционер в дружеството“, обясни Младенова.

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Тя подчерта, че конфликт на интереси може да бъде установен само, ако са изпълнени едновременно три условия. „Много често се бърка понятието. Не е достатъчно човек да заема публична длъжност. Той трябва да е упражнил конкретно свое правомощие и това действие да е свързано с частен интерес, който води до материална или нематериална облага за него или за свързано с него лице“, обесни още Младенова.

По повод друг от случаите - този с директора на болницата в Монтана, назначил съпругата си, Младенова уточни, че законът не забранява съпрузи да работят в една и съща болница. „Проблемът възниква, когато единият е орган по назначаването на другия. Конфликтът на интереси възниква в момента, в който директорът сключва трудов договор със своята съпруга и впоследствие взема решения, свързани с нейното възнаграждение или допълнителните споразумения към договора“, посочи тя.

Според нея законът предвижда възможност подобна ситуация да бъде избегната чрез самоотвод на директора. „Ако той си направи самоотвод и договорът бъде подписан от негов заместник, би могла да се избегне хипотезата на конфликт на интереси. След това обаче не трябва тя да бъде поставяна в по-благоприятно положение спрямо останалите лекари“, допълни Младенова.

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Подобен е и случаят с директора на Природоматематическата гимназия в Добрич, който е назначил съпругата си за учител по математика. Освен родствената връзка, при проверката е било установено, че конкурсът е проведен в изключително кратък срок. „Той е обявил конкурс, но срокът за кандидатстване е бил само няколко дни - от края на август до началото на септември. Това поставя под съмнение равния достъп на останалите кандидати и допълнително подчертава създадените предпоставки за конфликт на интереси“, каза Младенова.

Четвъртият случай засяга членове на управителния съвет на държавно предприятие, които са си определили допълнително материално стимулиране. „Не става въпрос само за един човек, а за тримата членове на Управителния съвет. Размерът на сумите не е най-същественият въпрос. Проблемът е, че са създали условия сами да си определят допълнителни възнаграждения, които не им се полагат“, заяви Младенова.

Тя коментира и въпроса и дали подобна логика се прилага и когато народните представители определят собствените си възнаграждения. „Това е колективно решение, което се отнася до всички народни представители, а не до конкретно лице. Законът изисква да бъде установено лично облагодетелстване или поставяне на конкретен човек в привилегировано положение. Затова тази хипотеза не се приема като типичен конфликт на интереси“, обясни тя.

На въпрос защо Сметната палата не се самосезира по медийни публикации за евентуални нарушения директорът на дирекция „Конфликт на интереси“ обясни, че действащото законодателство не позволява това. „Проблемът не е в липсата на желание да се извършват проверки. С действащия Закон за противодействие на корупцията отпадна възможността институцията да се самосезира по медийни публикации. Когато производството стигне до съда, той изисква законно подаден сигнал, който да отговаря на всички нормативни изисквания“, посочи Младенова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова