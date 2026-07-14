Горещините в Италия вече засягат и производството на пармезан. В областта Емилия-Романя температурите надхвърлиха 40 градуса, а кравите започнаха да се хранят по-малко и да дават около 10% по-малко мляко.

Фермерите държат прозорците на оборите отворени денонощно. Използват и вентилатори и системи за водна мъгла, но това увеличава разходите им за ток. Жегите създават проблеми и при съхранението на сиренето.

Рекордните горещини изпълниха плажовете във Великобритания, спасители предупреждават за рискове във водата

В климатизирани складове се пазят стотици хиляди пити "Пармиджано Реджано", които отлежават поне година. По време на най-горещите дни разходът на енергия е нараснал приблизително 30%. Производителите се опасяват, че климатичните промени могат да застрашат традиция на повече от 800 години.

Редактор: Никола Тунев