След кратка гореща вълна страната отново ще бъде обхваната от гръмотевични бури и интензивни валежи, предупреди климатологът Симеон Матев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. До края на тази седмица температурите ще се повишат до 37-38 градуса в най-топлите райони на страната, но жегите няма да бъдат екстремни. По-сериозното притеснение е свързано с очакваното захлаждане от началото на следващата седмица, което ще бъде съпроводено с интензивни валежи и гръмотевични бури. „Не можем да кажем точно къде ще вали, но можем да кажем, че ни очакват места с валежи над 20-30-40 литра на квадратен метър“, посочи Матев.

Климатологът отбеляза, че юли досега се оказва по-хладен от последните няколко години. Според него страната често попада между горещ въздух от Африка и по-хладни въздушни маси от север, което обяснява честите превалявания. Именно те поддържат природата зелена и засега ограничават риска от големи горски пожари.

Юли продължава с динамично време

"Kъм момента не се очаква продължителна гореща вълна до края на месеца. Според прогнозите температурите следващата седмица ще се върнат към по-комфортни стойности между 25 и 32 градуса. Винаги има места, които пострадват от неблагоприятни явления", каза още климатологът. Според него честите валежи тази година са добра новина, тъй като значително намаляват опасността от мащабни пожари.

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Редактор: Ралица Атанасова