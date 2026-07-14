София и Бургас ще се борят за домакинството на „Евровизия” догодина. След края на първия етап от надпреварата отпаднаха Варна и Пловдив, съобщи Българската национална телевизия. Официалното обявяване на града домакин се очаква в края на юли.

Първият етап от процедурата включваше подробна оценка на предложените зали, съответствието им с техническите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и със стандартите за продукция на конкурса.

Бургас и София остават в надпреварата за домакин на „Евровизия“ 2027

Редактор: Мария Барабашка