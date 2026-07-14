Снимка: БТА
Възстановяването ѝ ще продължи половин година
Норвежката принцеса Мете-Марит, съпруга на престолонаследника принц Хокон, беше изписана след близо едномесечен престой в болница. Тя претърпя успешна трансплантация на бели дробове, съобщи кралският двор, цитиран от „Франс прес”.
От лечебното заведение в Осло уточниха, че „здравословното състояние на принцесата е добро, като се вземат предвид обстоятелствата”.
Норвежката принцеса Мете-Марит претърпя успешна белодробна трансплантация
Припомняме, че през 2018 г. 52-годишната принцеса беше диагностицирана с рядка форма на белодробна фиброза – заболяване, което причинява дихателни проблеми. Влошаването на състоянието ѝ я принуди в средата на миналия месец да се подложи на тежката операция.
През следващите шест месеца Мете-Марит ще се възстановява, като ще бъде обект на внимателно медицинско наблюдение за евентуални усложнения.Редактор: Мария Барабашка
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