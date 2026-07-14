Норвежката принцеса Мете-Марит, съпруга на престолонаследника принц Хокон, беше изписана след близо едномесечен престой в болница. Тя претърпя успешна трансплантация на бели дробове, съобщи кралският двор, цитиран от „Франс прес”.

От лечебното заведение в Осло уточниха, че „здравословното състояние на принцесата е добро, като се вземат предвид обстоятелствата”.

Норвежката принцеса Мете-Марит претърпя успешна белодробна трансплантация

Припомняме, че през 2018 г. 52-годишната принцеса беше диагностицирана с рядка форма на белодробна фиброза – заболяване, което причинява дихателни проблеми. Влошаването на състоянието ѝ я принуди в средата на миналия месец да се подложи на тежката операция.

През следващите шест месеца Мете-Марит ще се възстановява, като ще бъде обект на внимателно медицинско наблюдение за евентуални усложнения.

Редактор: Мария Барабашка