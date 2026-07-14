Възможно ли е обучението за бакалавър в България да стане три, вместо четири години? Какъв ефект би имала подобна промяна върху студентите, университетите и икономиката?

На фона на кандидатстудентската кампания, наред с дебата за университетските такси, все по-често се поставя и въпросът дали България трябва да въведе тригодишен бакалавър по примера на редица европейски държави.

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Според ректора на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров основният въпрос не е колко да продължава обучението, а какви специалисти искаме да подготвя висшето образование.

„Моделът „3+2“ предоставя възможност за придобиване на 180 кредита за три години и 240 кредита - за четири. В българските условия опасенията са, че четвъртата година ще бъде премахната, за да се спестят бюджетни средства. Според мен акцентът трябва да бъде върху това какви специалисти искаме да имаме, а не върху системата, която използваме“, изтъкна ректорът.

По думите му подобна промяна е възможна, но изисква сериозна подготовка. "Възможно е да се въведе такава мярка, но процесът не е толкова лесен. Ще трябва да се променят учебните планове, програмите и цялостната концепция“, каза проф. Димитров.

Според него съществува и риск студентите да изгубят част от възможностите за международна мобилност и практически стажове.

Тихомир Томов, член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании, сподели, че много европейски държави вече са приели системата „3+2“. Според него за бизнеса е важно какви кадри излизат от университетите.

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"В момента компаниите се нуждаят от хора, които могат бързо да се учат и да се адаптират“, обясни Томов.

Според проф. Димитров именно техническите и регулираните специалности поставят най-сериозните въпроси пред подобна реформа. "Те сред първите, които казват, че при тях това няма как да се случи. Същото важи за медицината, правото, икономиката и много други направления. Затова подобна промяна трябва да бъде много добре обмислена“, категоричен е ректорът.

Целия разговор гледайте във видеото.