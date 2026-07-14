Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8 клас. Резултатите са за 55 000 ученици в цялата страна. Те са достъпни в платформата на Министерството на образованието . Приетите по първо желание имат кратък срок за записване – от 15 до 17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли.

Най-високият минимален бал и най-предпочитаното училище не винаги съвпадат. Ето кои са най-предпочитаните училища.

На първо място по най-висок минимален бал за прием остава Софийската математическа гимназия с 481 точки от максималните 500. На второ място е 91. Немска езикова гимназия с 462,5 точки. След нея се нареждат 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София и Втора английска езикова гимназия.

Началникът на РУО-София град Еленора Лилова обясни, че приетите на първо класиране и по първо желание, следва да се запишат в своето желано училище. Тези, които не са класирани по свое първо желание, могат да се запишат на желанието, което са приети или да подадат заявление на място в училището, в което са класирани, за да се насочат към желанието, което в реда са посочили по-нагоре.

През изминалите три години абсолютен лидер по успех е Софийската математическа гимназия с праг за прием 487,5 точки от общо 500. През същата година най-желаната гимназия е била Испанската, посочена като първо желание 544 пъти. Дали тенденциите от миналата година се запазват, кои училища са сред най-желаните и как са се променили баловете - това ще стане ясно по-късно днес.

Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София-град, а записването трябва да стане в кратък срок - между 15 и 17 юли.

За улеснение на учениците и техните родители РУО предостави интерактивна карта с училищата в София, както и подробна информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала.

Интерактивна карта помага на кандидат-гимназистите в София да изберат училище

Балът за прием в различните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Всички оценки, необходими за класирането, се въвеждат служебно преди началото на процедурата по балообразуване.

От образователното управление напомнят, че системата разглежда желанията на учениците по реда, в който са подредени. Всеки кандидат се класира на най-предното място в списъка си, за което балът му е достатъчен.

Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа, където всеки ученик разполага с индивидуален профил и код за достъп. С него могат да бъдат посочени училища не само в София, но и във всеки друг регион на страната. Няма ограничение в броя на желанията, които могат да бъдат въведени. От РУО обаче съветват учениците да включват както предпочитаните от тях училища, така и паралелки, за които имат реален шанс да бъдат приети според бала си. Ако бъдат избрани само училища с традиционно много висок приемен бал, съществува риск кандидатът да не бъде класиран.

Как ще се провежда приемът в първи клас в София

Резултатите от националното външно оценяване след седми клас бяха обявени от МОН на 29 юни. Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха съответно на 17 и 19 юни, като в тях участваха близо 110 000 седмокласници и десетокласници от цялата страна.

Редактор: Цветина Петкова