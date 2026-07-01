Изкуственият интелект все повече навлиза в ежедневието на учениците, показва проучване на Министерството на образованието. Анализът обхваща над 10 хиляди ученици, учители и директори от цялата страна.

По данни на Българската асоциация на софтуерните компании близо 94,7% от учениците в България вече използват изкуствен интелект за учебни цели, а близо половината от тях го правят редовно. Сред тях са Надежда и Невена, ученички в 107. ОУ „Хан Крум”.

„Когато имаме много големи теми, ни помага с това да ни синтезира урока, да ни го представи по-кратко”, казва Надежда.

„И решаваме също доста интересни задачи, например по статистика и счетоводство, те определенo са доста сложни и много ни помага изкуственият интелект”, посочва Невена.

95% от учениците у нас използват изкуствен интелект за учене

Според данните над половината български ученици се научават да ползват новите технологии и изкуствения интелект - сами.

„Не трябва да си мислим, че когато си учител почваш само ти да учиш другите, ами е нужно да се учиш и да се развиваш през цялото време. В този смисъл е закъсняло, но не е късно”, коментира д-р Александър Ангелов от БАСКОМ.

„Програми за обучение има или се създават такива, но е много важно те да стигнат много бързо, става дума за 3, 4, 5 месеца до 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 преподавали и до висшите учебни заведения”, добавя той.

„Наистина изкуственият интелект може да бъде един наш, на учителите и на учениците, чудесен партньор в учебната работа в синхронизирането на света на класната стая с външната реалност”, смята Надежда Алексиева, учител по история във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”.

„Колкото повече протакаме, толкова по-сериозен ще става проблемът, защото да - всички започнаха да го ползват. Разумно или не - той вече е в обществения ни живот, в публичните ни системи, в частния бизнес. Така че ние трябва да подготвим децата за разумно използване на тази технология”, коментира министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Целта е самообучението на децата да се намали, а учителите да бъдат навигаторите в този процес.

Редактор: Ивета Костадинова